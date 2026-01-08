Френски фермери блокираха Париж с трактори

Френски фермери организираха мащабен протест в Париж в четвъртък, като вкараха трактори в града и блокираха ключови забележителности, включително Триумфалната арка и участъци от Шанз-Елизе. Демонстрацията бе провокирана от опасения относно споразумение за свободна търговия, което Европейският съюз възнамерява да подпише с южноамериканския блок Меркосур, както и от недоволство за начина, по който правителството се справя с последния избухнал случай на болестта „лимфаденит по говеда“ сред добитъка.

Протестиращите заобиколиха полицейските КПП-та рано сутринта, за да достигнат централния Париж. Стефан Пелтие, заместник-председател на дясната синдикална организация Coordination Rurale, описа настроението сред фермерите като „огорчение и отчаяние“, като заяви, че те се чувстват изоставени в полза на други индустрии като аерокосмическата и автомобилната.

Френското правителство реагира остро, наричайки блокадата „незаконна“ и предупреждавайки, че властите няма да толерират подобни действия. Правителствената говорителка Мод Брегеон заяви пред France Info Radio, че препятстването на пътища или събиране близо до Националното събрание носи законови последствия.

Протестите следват скорошни усилия на Европейската комисия за успокояване на напрежението с фермерите. Сред мерките са предсрочно отпускане на 45 милиарда евро в субсидии от ЕС и намаляване на вносните мита за определени торове. Въпреки това, много фермери остават несигурни, страхувайки се, че вносът от Бразилия и други южноамерикански държави ще подкопае местните цени.

Търговското споразумение, подкрепяно от Германия, Испания и според съобщенията Италия, се очаква да създаде най-голямата зона за свободна търговия в света и да увеличи износа на ЕС на превозни средства, машини, вино и спиртни напитки за Латинска Америка. Очаква се одобрение на гласуване в петък, дори без подкрепата на Франция.

Освен в Париж, около 40 селскостопански превозни средства блокираха достъпа до горивен склад близо до Бордо, а предишни протести включваха блокиране на пътища и разхвърляне на тор пред правителствени сгради с цел натиск върху властите. Белгийски фермери също организираха подобни акции през декември, като доведоха около 1 000 трактора в Брюксел в знак на протест срещу същото търговско споразумение.