Тръмп изтегли САЩ от 66 международни организации, включително агенции на ООН за климата

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви масово изтегляне от десетки международни организации, което задълбочава оттеглянето на Вашингтон от многостранното сътрудничество. Решението засяга 66 международни институции, включително агенции, комисии и консултативни органи към ООН, съобщи Белият дом след подписването на указ от Тръмп в сряда.

Стъпката следва вътрешен преглед, поръчан от президента, за участието на САЩ и финансирането на всички международни организации, включително тези, свързани с ООН. Частичен списък, видян от Associated Press, показва, че по-голямата част от засегнатите органи са свързани с ООН и се фокусират върху политики за климата, трудовите стандарти и социални въпроси, които администрацията на Тръмп критикува като промотиращи „разнообразие“ или това, което нарича „woke“ политики.

В официално изявление Държавният департамент на САЩ посочва, че целевите институции се считат за „излишни, зле управлявани, ненужни, разхищаващи ресурси или лошо ръководени“ и обвинява някои от тях, че са под влиянието на интереси, които подкопават суверенитета, свободите и икономическото благополучие на САЩ. Администрацията твърди, че продължаването на участието в тези организации не обслужва американските национални интереси.

Решението идва в период на засилено напрежение във външната политика на САЩ, като администрацията на Тръмп е предприела или заплашила с едностранни действия, които разтревожиха както съюзници, така и конкуренти. Сред тях са операции, свързани с лидера на Венецуела Николас Мадуро, и повторни сигнали, че Вашингтон има намерение да контролира Гренландия.

Оттеглянето следва по-ранни стъпки на администрацията за спиране на подкрепата за ключови международни организации, включително Световната здравна организация, Агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета за човешки права на ООН и ЮНЕСКО. В същото време САЩ преминават към селективен подход при плащането на членски вноски за ООН, финансирайки само дейности, които съответстват на приоритетите на администрацията.

Даниел Форти, ръководител на въпросите на ООН в Международната кризисна група, описва политиката като ясно послание за това как Вашингтон сега гледа на многостранното сътрудничество. Според него позицията на САЩ може да се обобщи като сътрудничество строго под американски условия, което представлява значителен отклонение от подхода на предишните републикански и демократически администрации.

Оттеглянето вече има конкретни последствия за ООН, която е принудена да обмисля съкращения на персонала и програми, докато провежда вътрешни реформи. Независими неправителствени организации, работещи с ООН, също съобщават за масови прекратявания на проекти след решението на администрацията на Тръмп за рязко намаляване на външната помощ чрез Агенцията за международно развитие на САЩ.

Въпреки мащаба на изтеглянето, американските официални представители уверяват, че страната не се е обърнала напълно срещу системата на ООН. Тръмп и високопоставени представители на администрацията твърдят, че Вашингтон ще продължи да инвестира в международни органи, където вижда стратегическа стойност, особено в организации, определящи стандарти, където САЩ се конкурират с Китай. Сред тях са Международният съюз по телекомуникации, Международната морска организация и Международната организация на труда.

Сред най-значимите решения е изтеглянето на САЩ от Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC), договор от 1992 г., включващ 198 страни, който поддържа глобалните преговори по климата и Парижкото споразумение. Тръмп, дългогодишен скептик към климатичните промени, изтегли САЩ от Парижкото споразумение скоро след завръщането си в президентския пост, а излизането от UNFCCC допълнително отдалечава Вашингтон от международните действия по климата.

Бившият национален съветник по климата в Белия дом Джина Маккарти остро критикува решението, като го нарече вредно за доверието и влиянието на САЩ. Тя предупреди, че отказът от UNFCCC ще отслаби ролята на Америка в оформянето на глобалната климатична политика и инвестиционните решения на стойност трилиони долари.

Фондът на ООН за населението, предоставящ услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве по света, също е сред засегнатите организации. Той отдавна среща опозиция от републиканци. Тръмп прекъсна финансирането му по време на първия си мандат, позовавайки се на обвинения за участие в принудителни аборти в Китай. Тези твърдения по-късно бяха отхвърлени от преглед на Държавния департамент при президента Джо Байдън, който възстанови финансирането през 2021 г.

Сред другите организации, от които САЩ възнамеряват да се оттеглят, са Carbon Free Energy Compact, Университетът на ООН, Международният комитет за памук, Международната организация за тропически дървесини, Партньорството за атлантическо сътрудничество, Панамериканският институт по география и история, Международната федерация на културните съвети и агенции, както и Международната група за изследване на олово и цинк.

Държавният департамент съобщи, че прегледите на американското участие в международни организации продължават, което сигнализира, че могат да последват нови оттегляния.