Волейболистите ни до 18 години си осигуриха място на европейското в Италия

Националният отбор на България за юноши до 18 години си осигури директно място на европейските финали в Италия, след като надигра категорично Сърбия с 3:1 гейма (25:21, 25:27, 25:23, 25:13) във финала на квалификационния турнир в Подгорица. Успехът дойде като директен реванш за загубата от "плавите" в груповата фаза само преди три дни, доказвайки способността на състава, воден от Мирослав Живков, да се адаптира и надгражда в хода на турнира.

Психологическата битка

Двубоят започна под знака на тактическо надлъгване, подобно на първата среща в групите. Този път обаче българските волейболисти демонстрираха по-голяма зрялост в ключовите моменти. След десетата точка в първия гейм "лъвчетата" наложиха доминация чрез агресивен сервис и стабилна блокада. Павел Дженев пое отговорността в нападение, което позволи на България да отвори комфортна преднина от 16:10 и да затвори гейма без напрежение.

Втората част напомни за старите слабости. Сърбия стабилизира посрещането си и се възползва от зачестилите грешки в българското поле. Въпреки че нашите момчета показаха характер, спасявайки три сетбола при 21:24, сърбите измъкнаха гейма в добавеното време с 27:25.

Преломният момент

Третият гейм се оказа решаващ за изхода на мача. При критичен резултат 16:15 за Сърбия и последвало равенство 20:20, индивидуалната класа на българските състезатели направи разликата. Кристиан Косев се превърна в непробиваема стена на мрежата с ключови блокади, а Антоан Веселинов и Адриан Ганев довършиха започнатото в нападение за 25:23.

Това пречупи окончателно съпротивата на западните ни съседи. Четвъртата част бе демонстрация на пълно превъзходство. След серия от девет поредни точки България поведе с 20:10, превръщайки финала в протоколен завършек. Никола Градинаров сложи точка на спора с мощна атака по диагонала за крайното 25:13.

Ключовите фигури

Статистиката подчертава пълната доминация на България в дефанзивен план. Кристиан Косев записа впечатляващите осем блокади, завършвайки с 13 точки. Най-резултатен бе Антоан Веселинов с 23 точки и близо 50% успеваемост в атака, превръщайки се в основното острие на Мирослав Живков.

Пътят към Италия мина през победи над Гърция и домакините от Черна гора, като единственото поражение остана това от Сърбия в групите – грешка, която бе поправена в най-важния момент.