София осъмна в сняг: Трафикът е затруднен, градският транспорт спира и закъснява

Тази нощ над страната започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг. В четвъртък със силни пориви на вятъра ще продължи проникването на студен въздух в цялата страна. В северозападните райони има условия за образуването на поледици.

БГНЕС

И София осъмна побеляла от сняг. В столицата са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

БГНЕС

От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци - хижа Алеко“ и кв.“Бояна – мостност Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

БГНЕС

Заради рязката промяна на времето има затруднения в движението на част от градския транспорт в София. От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във Фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението.

БГНЕС

От ЦГМ допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.

Опесъчаване на участък между бул. "Сливница" и ул. "Охрид" малко преди 7:00 часа тази сутрин доведе до спиране на движението на тролеи и автобуси и до временна промяна на маршрутите на преминаващите линии на градския транспорт, видя репортер на БТА. Наложи се пътниците от автобус № 74 да напуснат превозното средство.

Снеговалежът в столицата е започнал меджу 3:00 и 5:00 часа тази сутрин.

До момента са изчистени улиците с масов градски транспорт приоритетно, сега в някои части се чистят и вътрешнокварталните улици. Тъй като снеговалежът продължава, продължава и почистване на улиците, по които се движи масовият градски транспорт, спирки и велоалеи, а след спирането му снегорините ще бъдат пренасочени и към вътрешнокварталните улици, съобщи на брифинг в Столичната община директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Той каза още, че е имало временни прекъсвания на градския транспорт, но вече са отстранени, едиствено трамвай №6 не се движи по обичайния маршрут заради обледяване на релсовия път.

БГНЕС

Имало е проблемни участъци по бул. "България" заради интензивен снеговалеж, но фирмата се е справила.

При евентуален следващ снеговалеж се очаква да излязат повече снегорини на терен, каза още директорът на Столичния инспекторат.

Неделчев уточни, че при проверките на инспектората за готовността на фирмите в последните месеци е имало над 200 снегорина, така че при необходимост ще бъдат включени повече.

БГНЕС