Майка на три деца беше брутално екзекутирана от имиграционните в САЩ

Федерални агенти застреляха и убиха жена по време на мащабна операция по прилагане на имиграционното законодателство в Минеаполис в сряда. Смъртта ѝ предизвика остра политическа реакция, противоречиви официални версии и протести в града.

Жертвата е идентифицирана като 37-годишната Рене Никол Маклин Гуд, американска гражданка, майка на три деца и наскоро заселила се в щата Минесота. Конгресменката от Минесота Илхан Омар заяви, че Маклин Гуд е действала като „правен наблюдател“ по време на операции на Имиграционната и митническа служба (ICE), които през последните дни са били засилени в града. Според американските власти увеличеното присъствие на федерални агенти е свързано с разследвания за предполагаеми измами, включващи членове на сомалийската общност.

It’s VERY clear. The Minneapolis woman’s wheels are turned AWAY from the ICE officer, NOT toward.

This is NOT self defense.

This IS murder.

Arrest the ICE “agent.” Let him stand trial. Let a jury decide. Then abolish ICE.pic.twitter.com/EGtth4wXwR — BigBlueWaveUSA2026® 🇺🇸🌊🇺🇦 (@BigBlueWaveUSA) January 7, 2026

Очевидец разказа пред местни медии, че Маклин Гуд е била простреляна многократно в лицето. По думите ѝ автомобил е блокирал движението, вероятно като част от опит за възпрепятстване на операцията на ICE. Хелер описва как агент на ICE е застанал директно пред колата и е наредил на водача да напусне мястото. Според разказа ѝ, когато жената се е опитала да обърне автомобила, агентът е извадил оръжие и е стрелял от близко разстояние.

Маклин Гуд наскоро се е преместила в Минесота и в социалните мрежи се е описвала като поетеса, писателка, съпруга и майка. Майка ѝ, Дона Гангър, заяви пред местни медии, че дъщеря ѝ е живяла в района на Градовете-близнаци с партньора си и не е участвала в протести срещу ICE. Тя я описа като изключително състрадателен човек, отдаден на грижата за другите през целия си живот.

Бившият съпруг на жертвата, който пожела анонимност, за да защити децата им, разказа, че Маклин Гуд току-що е оставила шестгодишния им син на училище и е пътувала към дома с настоящия си партньор, когато са се натъкнали на агенти на ICE на заснежена улица в Минеаполис.

Видео кадри, публикувани от местни медии и разпространени из целия свят, показват тъмночервен джип, който се движи на заден ход, отдалечавайки се от федерални агенти. Макар предната част на автомобила да не се вижда ясно, на записа се вижда агент, частично застанал пред колата, преди да произведе изстрели, докато автомобилът преминава покрай него. Чуват се три изстрела. На кадрите не се виждат ранени служители на ICE. По-късно агентът се връща в сребрист джип, който напуска мястото, преминавайки на червен светофар.

Стрелбата е станала на по-малко от километър от мястото, където през 2020 г. Джордж Флойд беше убит от полицай в Минеаполис, събитие, което предизвика глобални протести срещу полицейското насилие.

В публикация в социалната мрежа "X" Министерството на вътрешната сигурност определи жената като „вътрешен терорист“, твърдейки, че е опитала да използва автомобила си като оръжие срещу служители на реда. Министерството заяви, че няколко агенти на ICE са били ранени, но се очаква да се възстановят напълно. Според ведомството агентът е стрелял при самозащита, опасявайки се за живота си и този на околните.

Местните власти и видеозаписите обаче поставят под съмнение тази версия. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви, че кадрите не подкрепят твърденията, че автомобилът е бил използван като оръжие. Той посочи, че присъствието на ICE е усложнило действията на спешните служби и че приоритет е било транспортирането на жертвата до болница, преди федералните агенти да бъдат отстранени от мястото.

Фрей отправи остро послание към ICE, обвинявайки агенцията, че застрашава обществената сигурност, всява страх в общностите и е допринесла за смъртта на човек в града. Той отхвърли твърденията за самозащита като неверни и заяви, че отговорността е на федералните власти.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара каза, че автомобилът на жената е изглеждал блокирал улицата заради присъствието на федерални агенти, ситуация, наблюдавана и в други американски градове при подобни операции. Той потвърди, че когато е пристигнал на мястото, жената вече не е била в автомобила, и съобщи, че ФБР ще проведе съвместно разследване с Бюрото за криминално разследване на Минесота.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви, че е гледал видеозаписа и предупреди да не се приемат безкритично официалните федерални версии. Той обеща пълно разследване, активира щатския център за извънредни операции и нареди подготовка на Националната гвардия на Минесота. Уолц каза, че щатските власти от седмици предупреждават, че агресивните федерални операции крият риск за обществената безопасност, и призова протестиращите да запазят спокойствие.

Илхан Омар също отхвърли твърденията на Министерството на вътрешната сигурност, заявявайки, че няма доказателства служители на ICE да са били нападнати или ранени. Тя призова федералните агенти да напуснат Минеаполис.

Доналд Тръмп, в публикация в Truth Social, защити служителите на ICE, като заяви, че е гледал видеоклип от инцидента. Той определи свидетеля като „професионален агитатор“ и твърдеше, че жената е прегазила служител на ICE, определяйки стрелбата като оправдана самозащита. Тръмп обвини, по думите му, враждебността на политическата левица към органите на реда за случилото се.

След стрелбата протестиращи се събраха близо до мястото на инцидента в южен Минеаполис. Служители на реда използваха химически дразнители, за да разпръснат тълпите. Видео кадри показват как присъстващи викат по агентите, свирят със свирки и им казват да напуснат района. Журналисти съобщиха, че при изтеглянето си агенти на ICE са използвали лютив спрей и сълзотворен газ, като няколко души са се нуждаели от медицинска помощ.

По-рано тази седмица Министерството на вътрешната сигурност обяви, че е започнало разширена операция с участието на около 2000 агенти в Минеаполис и Сейнт Пол. В отговор организации за защита на имигрантите организираха обучения за доброволци, подготвени да наблюдават федералните действия по улиците.