През 2026 г. ще открият 2855 нови места в яслите и детските градини в София

През 2026 г. се предвижда да бъдат открити 2855 нови места в яслите и детските градини в София, като 1250 от тях ще са в седем района, а през 2027 г. - още близо 1500 места. Това съобщи Десислава Желязкова, ръководител на дирекция „Образование“ към Столичната община в рамките на събитието „София – град на децата: Първите 7“, на което бе представена стратегията за развитие на детски ясли и градини на общината.

През последните две години има доста голям напредък в отварянето на места в детските градини, започнати са много проекти, които да намалят напрежението и натиска в системата, каза кметът на София Васил Терзиев, който откри събитието. Обещанието ни се състои в повече места в детските ясли и интегриране на частните детски градини. Оптимист съм, че с всичко наложено до момента ще успеем да изпълним обещанието си, добави кметът.

Към момента има 48 808 приети деца и 8844 неприети. Около 2000 са останалите свободни места, като 70% от неприетите деца са в седем района – „Витоша“, „Младост“, „Триадица“, „Красно село“, „Студентски“, „Лозенец“, „Овча купел“, заяви Десислава Желязкова. По думите й през 2024 г. неприетите места в детските ясли и градини са били 10 200, а през 2025 г. те са станали 8844.

Сред решенията, които предлагаме, са строителство на нови и разширение на съществуващи градини, промяна на нормативната база, както и по-добра грижа и качествена храна, каза още Желязкова. В тези промени стои сериозен проблем с недостига на персонал, който да се грижи за най-малките, допълни тя.

Според Желязкова сред промените в нормативната база са отпадане на изискването за медицински сестри в яслените групи, яслите да преминат към Министерството на образованието и науката (МОН), отпадане на изискването за не повече от две групи по 20 деца в сгради със смесено предназначение, промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани с механизма и условията за предоставяне на компенсации, както и по-лесно достъпни публично-частни партньорства.

Области с нужда от подобрение, посочени от родителите чрез анкета, са персоналът, образователната програма и режимът, храненето, инфраструктурата, обясни Желязкова.

Припомняме, че общо 1464 нови места бяха разкрити в детските градини в София през 2025 г. В момента се изграждат 16 градини и три самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026–2027 г.