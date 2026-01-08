НИМХ: Рязко застудяване и сняг обхващат цялата страна

Рязка промяна на времето и завръщане на тежката зима прогнозират синоптиците от днес. Страната навлиза в период на опасни метеорологични явления, характеризиращи се с бурен вятър, снеговалежи и драстичен спад на температурите, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Студен атмосферен фронт, нахлуващ от северозапад, ще сложи край на необичайно топлото време. Още днес дъждът в по-голямата част от Северна България и високите полета на Западна България ще премине в сняг.

Синоптиците предупреждават за сложна обстановка по пътищата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът ще бъде силен до бурен, което създава предпоставки за аварии по електропреносната мрежа.

В Северозападна България се очакват поледици, а в Лудогорието и по планинските проходи условията са рискови за снегонавявания. Това налага повишено внимание от страна на шофьорите, особено при преминаване през високопланинските пътища.

Амплитудата на температурите ще бъде сериозна. Докато в югоизточните райони днес термометрите все още ще показват до 13 градуса, в София и северозападните части стойностите ще паднат под нулата.

"В началото на новата седмица ще бъде много студено", предупреждават от НИМХ.

Прогнозата сочи, че пикът на студа ще настъпи в понеделник и вторник (12 и 13 януари), когато минималните температури ще достигнат минус 10 градуса, а дневните ще останат отрицателни в цялата страна.

Динамика на валежите

Временно успокоение се очаква в петък, когато слънцето ще се покаже за кратко, но то ще бъде затишие пред нова порция валежи. През почивните дни страната отново ще бъде обхваната от облачност.

В събота валежите ще са от сняг, като само в крайните югоизточни райони все още ще вали дъжд. До неделя снежната покривка ще обхване почти цялата територия на България. Стабилизиране на времето и спиране на валежите се очаква едва в сряда, когато вятърът ще се ориентира от югоизток и ще донесе леко затопляне.