КНСБ: Държавата е в „свободно падане“, готвим нови протести

Главният икономист на КНСБ - Любослав Костов, съобщи, че синдикатът започва подготовка за протестни действия. Причината е влизането в сила на Удължителен закон за бюджета, който замразява доходите на над половин милион работещи в обществения сектор.

Според Костов в момента държавата се намира в състояние на „свободно падане“ – при растящи цени тя остава без нов бюджет. Той обвини работодателите и политическите сили в лицемерно поведение.

„Цяла есен преговаряхме с бизнеса и постигнахме консенсус да не се вдигат данъци и осигуровки срещу поне 10% ръст на заплатите. Накрая правителството и парламентът гледаха тяснопартийния си интерес и хвърлиха оставка 5 дни преди да приемат бюджета“, заяви той.

Основните проблеми според КНСБ, породени от Удължителния закон:

Заплати: Без промяна остават възнагражденията в „Български пощи“, БДЖ, НОИ, на учителите и медицинските сестри. Предвиденият ръст на заплатите в обществения сектор от 10% е блокиран.

Социални плащания: Няма да има ръст на майчинските за втората година и на детските надбавки.

Инвестиции: Спрени са инфраструктурните проекти на общините, заложени в капиталовата програма.

„В обществения сектор работят 600 000 души, от които само 115 000 са администрация. Тези хора останаха с 3.7% увеличение – колкото е кумулативната инфлация според НСИ. Това е обида, при положение че в частния сектор заплатите се актуализират на всеки три месеца“, подчерта Костов.

Той обясни, че съгласно Чл. 52 от Закона за публичните финанси, при липса на бюджет държавата може да харчи само до размера на приходите за предходния месец. Тъй като януари и февруари са традиционно месеците с най-ниски приходи, държавата няма да може да помага на икономическите процеси точно когато хората имат най-голяма нужда.

„Напрежението е голямо. Хората ще го усетят в края на месеца, когато получат заплатите си в евро, видят сметките си за ток и разберат, че няма увеличение. Стачните ни комитети вече заседават". По думите му се очаква протестите да бъдат в края на януари или началото на февруари“.

Той уточни, че целта на протеста е да се „притиснат“ институциите за незабавно приемане на редовен бюджет, за да се избегне ситуация, в която страната ще има нов финансов план чак през септември.