  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +14
Пловдив: -1 / +10
Варна: -2 / +12
Сандански: +0 / +12
Русе: -3 / +3
Добрич: -3 / +9
Видин: -3 / +1
Плевен: -3 / +2
Велико Търново: -9 / +6
Смолян: -5 / +3
Кюстендил: -3 / +6
Стара Загора: -3 / +7

Обрат >> Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО, Русия и Китай се страхуват от нас

  • Сподели в:
  • Viber
Обрат >> Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО, Русия и Китай се страхуват от нас

Стопкадър/YouTube/Fox News
A A+ A++ A

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай се страхуват от тях.

"Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Не забравяйте за всички онези големи фенове на НАТО, те трябваше да дават 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ глупаво плащаха за тях! Аз, с уважение, ги докарах до 5% БВП и сега те плащат. Всички казваха, че това не може да се направи, но се оказа, че може, защото, освен всичко друго, всички те са мои приятели. Без моето участие Русия досега щеше да е превзела цяла Украйна. Не забравяйте също, че аз самият прекратих 8 войни, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение! Важното е, че спасих милиони животи. Русия и Китай въобще не се страхуват от НАТО без САЩ и се съмнявам, че НАТО би застанало до нас, ако наистина имахме нужда от него. Всички имат късмет, че възстанових военните сили по време на първия си мандат и продължавам да го правя. Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят. Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, са възстановените от Доналд Тръмп САЩ", обяви американският президент.

#САЩ #Доналд Тръмп

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите