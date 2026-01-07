Караджов: Важен е следващият министър, за да продължат реформите в транспорта

Почти всичко, което започнахме от 16 януари 2025 г. в министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и е в процес на реализация е много важно. Затова е важно кой ще седне в стола на министъра и цялото правителство. При нас са важни реформите да продължат, заяви в интервю пред БНР министър Гроздан Караджов.

"Когато преди година се говореше за ПВУ, се говореше за средства, които ние няма да получим. Не беше започната реформата за железопътните превози и бяха под риск. Сега инвестицията, която ще получим в жп сектора е два пъти повече средства. Подписахме договор за 60 нови влака и всички са под въпросителната дали ще се състои реформата. Конкурсът за жп пътническа услуга е приключен и се надявам да ми стигне времето да подпиша договора с частния превозвач", коментира транспортният министър в оставка.

И уточни, че се въвежда и един билет и се добавят телеметрични средства, за да се вижда, кой превозвач колко пътници превозва.

"Отворихме вратата за два нови дунавски моста - при Силистра и Никопол, превърнахме свързаността да не е проблем на България, а да стане европейска политика и това стана със споразумение. Другото е за коридор 8 - подписахме договор с Николовски за тунела между двете държави, това трябва да бъде продължено, да мине на ратификация през НС и да се събере комитетът, който ще отговаря за проекта. Дигитализирахме обучението за шофьорите", с удовлетворение разказа транспортният министър за свършената работа под неговото управление на МТС.

Гроздан Караджов призна, че е горд и благодари на служителите на Български пощи, защото трети ден те се справят със задачата си да обменят лева в евро и "го направиха безпроблемно и бързо":

"До момента няма нито един сериозен сигнал. Има едно недоразумение, което искам да разсея – ние, пощите, обменяме само на места, където няма банкови клонови. И списъкът с пощенски клонове го има на страницата на Български пощи."

Той обеща и следващите 6 месеца да има засилено полицейско присъствие около пощенските клонове, за да не пострадат възрастни и самотни хора в села и малки градчета от грабежи и проследяване от измамници.

"За 2 дни само в пощите вече са обменени над 10 млн. лв. Единственият проблем, който забелязах, че на места се изчерпаха еврото и служителите вдигат заявките, за да могат хората и да си сменят собствените средства.

Не бива да крием, че има редица засечки по този процес, но реагираме. Днес в павликенско село хората останали без пенсии, защото пощенският служител се пенсионирал. Реагирахме и утре ще има човек да изплати пенсиите и ще се осигурят допълнително средства , за да си сменят хората, ако искат", коментира Гроздан Караджов. Той каза, че е отстранен като проблем взимането на такса от 15 лв. в банка при обмяна на левове в евро. "Това е недопустимо, реагирахме веднага", заяви той.

"Към момента няма сериозен проблем, и да кажа, че медиите се оказаха най, най-важния партньор, за да се поправят дребни и не дребни грешки, от вас научаваме и веднага реагираме", похвали се министърът.

Той коментира вдигната цена на ГТП-то:

"На 130 лв. вдигнаха цената някои от центровете, защото не бяха на светло. Всички наши дейности доведоха до осветляване и се наложи да си плащат данъци и вдигна цената с 35%. Това е част от връщането на икономиката в релсите. Всеки сервис сам решава за цените и МТС не можем да определяме цените на ГТП. Има контрол и той се осъществява от КЗП, но за да не се прилагат нетърговски практики. Когато става въпрос за цена, всеки сам избира сервис по джоба си, това е единственият регулатор."

Караджов категорично отрече, че отстраняването на Мария Цънцарова от bTV има връзка с договора за влакове с Шкода, собственикът е един и същ, и поставяне на условия за журналист от телевизията.

"Договорът е подписан през 2024 година", аргументира се министърът и призна, че е харесвал Цънцарова.