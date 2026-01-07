  • Instagram
Ясно е кога Григор Димитров излиза за втория си мач в Бризбън

Ясно е кога Григор Димитров излиза за втория си мач в Бризбън

grigor-dimitrov.com
Организаторите на турнира от АТП250 в Бризбън обявиха утрешната програма на срещите от втория кръг. За радост на цяла България, двубоят на Гришо ще започне не преди 10:30 часа. Негов съперник ще е белгиецът Рафаел Колиньон (№84 в света), а мачът отново ще е на корт „Пат Рафтър Арена“. До момента двамата не са се срещали в официален мач.

През миналата година 23-годишният Колиньон, който е роден в САЩ, направи впечатляващо представяне. Освен че спечели две титли, той записа победи над Каспър Рууд и Алекс Де Минор, извеждайки Белгия до финалите на Купа "Дейвис".

Преди сблъсъка между Димитров и Колиньон трябва да се играят два двубоя от програмата при жените - Арина Сабаленка срещу Сораня Кърстя и Елена Рибакина срещу Паула Бадоса, а след това и един при мъжете - Ринки Хиджиката срещу Джовани Мпечи Перикар.

#Григор Димитров - Гришо #тенис

