САЩ конфискуваха още един танкер, Русия осъжда действията на Тръмп

Съединените щати задържаха втори танкер, свързан с Венецуела, в рамките на "прилагането на санкции срещу плавателни съдове, транспортиращи незаконно нефт". Южното командване на САЩ потвърди, че е спрял моторния танкер Sophia в Карибско море, определяйки го като безнационален съд от „сенчестия флот“, участващ в незаконни дейности. Според официални лица, задържането е преминало без инциденти, а сега танкерът се придружава от Крайбрежната охрана на САЩ към американски пристанища.

По-рано днес американските сили се качиха на друг санкциониран танкер, Marinera (преди Bella-1), след многоседмично преследване през Атлантическия океан. Танкерът, част от сенчест флот, който според САЩ, пренасял нефт за Венецуела, Русия и Иран, първоначално е успял да избегне опитите за задържане край венецуелското крайбрежие през декември. По време на преследването съдът сменил регистрацията си на руска и издигнал руски флаг на корпуса.

Руският транспортен министър осъди операцията, определяйки я като нарушение на Конвенцията на ООН за морското право от 1982 г. Москва заяви, че свободата на плаване важи за международните води и че никоя страна няма право да използва сила срещу кораби, регистрирани под друг суверенитет. Според министерството контактът с Marinera е бил загубен след качването на американските сили на кораба. Русия добави, че на танкера е било предоставено „временно разрешение“ да плава под руски флаг на 24 декември.

САЩ твърдят, че действията им са част от глобална блокада на санкционирания венецуелски нефт, целяща да защити сигурността и стабилността в Западното полукълбо. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и Европейското командване подчертаха, че задържането на танкерите изпълнява указанията на президента Доналд Тръмп за задържане на съдове, нарушаващи санкциите.

Междувременно ситуацията привлече внимание и във Великобритания, където премиерът Кийр Стармър беше критикуван за късното информиране на парламента относно събитията след задържането на танкерите. Опозиционни представители отбелязаха, че Стармър не е провел директни разговори с Тръмп след инцидентите, въпреки че по-късно потвърди дискусии с високопоставени съветници на президента и два телефонни разговора по време на коледните празници, свързани с отбрана и международна сигурност.

Руският външен министър изрази загриженост относно американската операция, като нарече действията срещу Marinera „непропорционални“, като се има предвид "мирният характер" на кораба.