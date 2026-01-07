Парад на планетите, който ще се повтори след 12 г., можем да наблюдаваме тази вечер
Вечерта на Ивановден започва изключително рядко астрономическо събитие, което се случва за първи път от близо шест години насам. Става дума за парад от планети, при който Марс и Венера – двете най-близки до Земята планети – и Слънцето ще се подредят в една линия, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия.
Това явление е уникално със своята рядкост – такова подреждане на планети ще се случи отново чак през юни 2038 г..
Блясъкът на планетите в небето прилича на ярка звезда, каквато изключително рядко може да бъде видяна.
"В момента и двете планети – Марс и Венера – са започнали постепенно приближаване към Слънцето от две противоположни страни и са на разстояние около 10 градуса от него. До вечерта на 7 януари то ще намалее до 1-1,2 градуса и Слънцето, Венера и Марс практически ще се слеят в небето", пишат учените, цитирани от Стандарт.
В същия момент ще се появи трета планета в близост до Слънцето – Меркурий, която току-що започва да се обръща в видимото си орбитално движение и да настига Слънцето на небето.
На 22 януари трите планети ще бъдат на минималното средно ъглово разстояние от Слънцето, образувайки почти равномерен ромб с него, което ще бъде кулминацията на парада, а след това фигурата ще започне да "разпада" бързо.
Първата, преди края на януари, ще се отдалечи от Слънцето, е "най-бързата планета" – Меркурий. През февруари първо Венера, а след това Марс ще се отдалечат.