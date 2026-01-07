Бивш съветник на Тръмп: Русия предлагала на САЩ размяна - Венецуела срещу Украйна

Руски представители са намекнали още през 2019 г., че Кремъл може да се откаже от подкрепата си за режима на Николас Мадуро във Венецуела, ако САЩ позволят на Русия свобода на действие в Украйна. Това твърди Фиона Хил - бивша съветничка по руските въпроси в Белия дом при президента Доналд Тръмп, цитирана от Associated Press.

Хил разкрила това за пръв път по време на изслушване в Конгреса през 2019 г., а нейният разказ отново привлече вниманието на медиите след военната операция на САЩ, довела до ареста на Мадуро преди дни.

Според Хил руснаците многократно са пускали в публичното пространство идея за "обмен" - Москва да намали подкрепата си за Мадуро, ако Вашингтон се откаже от критиките си и ограниченията по отношение на Русия в Украйна. Бившият съветник уточни, че официално предложение не е отправяно, а идеите са били разменяни в дипломатически канали.

Хил подчерта, че САЩ от своя страна са отхвърлили подобна „сделка“ и са заявили, че политиката на Вашингтон към Украйна и Венецуела не трябва да бъдат свързвани. По време на мандата на Тръмп администрацията продължи да подкрепя опозиционния лидер Хуан Гуайдо срещу Мадуро.

В контекста на събитията от последните дни, включително американската операция във Венецуела, коментарите на Хил дават ретроспективен поглед към геополитически варианти, обсъждани зад кулисите преди години, които сега придобиват особена актуалност.

