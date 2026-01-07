Румъния не планира да изпраща войски в Украйна, но ще помага логистично

Румъния не планира да изпраща свои военни в Украйна, но е готова да даде своя принос, като засили сигурността в Черно море. Това заяви румънският президент Никушор Дан.

"Румъния се ангажира да предостави не войски, а логистична подкрепа на Украйна, подготовка на украински военни в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни, участие в съвместни програми за въоръжаване“, се посочва в изявление на сайта на президента.

В публикация в X той отбелязва, че Румъния е готова да даде своя принос, като продължи многостранната подкрепа за Украйна и засили сигурността в Черно море, за да предотврати нова война.

"Мирните преговори достигнаха критична фаза и нашето единство и координация са по-важни от всякога. Всички участници решително подкрепят усилията под ръководството на САЩ. Нашата обща цел е да постигнем справедлив и траен мир, основан на зачитането на международното право. Румъния е готова да даде своя принос, като продължи многостранната подкрепа за Украйна и засили сигурността в Черно море", отбелязва в публикацията си президентът на Румъния.



