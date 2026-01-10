Вера Кочовска имала силата на Ванга, Джуна и Кашпировски, взети заедно

Една от най-известните български лечителки – Вера Кочовска (1945-2011), притежавала силите на трима от най-големите световни феномени. Според експерти тя имала биополето на Джуна, била силна ясновидка като Ванга и можела да въздейства от разстояние, подобно на Кашпировски.



Един от най-близките до Вера хора – Никола Попов, разказва навремето как личният биограф и мениджър на Джуна идвал у нас, за да търси Кочовска. Виктор Легентов пристигнал в България, за да се запознае с невиждания феномен. Руснакът веднага предложил да се направи една публична среща с българката. Въпреки че мероприятието не било обявено шумно, дошли хиляди хора. Събитието се провело на паметната дата 10 ноември 1989 г. в Плевен. Пред хората Легентов бил категоричен – „Вера може всичко и в себе си има силите на Ванга, Джуна и Кашпировски“.



За да не бъдат думите му напразни, той накарал Кочовска да направи демонстрация. Извикали случайна жена от публиката, феноменът Вера казала от какво заболяване страда и ѝ направила сеанс. Жената уверила присъстващите, че се чувства облекчена. После пред хората излязъл и непознат господин. За него Кочовска казала, че има високо кръвно, назовала дори точните му стойности. Веднага направили измерване с апарат и лечителката се оказала напълно права. Само след няколко минути, през които ръцете ѝ били върху мъжа, кръвното му паднало до нормалните стойности.



По-късно Легентов разказал, че в Москва ще се проведе среща на феномени и специалисти. Никола Попов уговорил с кмета на Плевен Вера да бъде командирована там. По това време Попов щял да пътува в руската столица, за да представи изложба на рисунки на Илия Бешков, и двамата с Вера заминали заедно. Гостували в дома на Легентов. Ръководител на срещата, посветена на паранормалното, бил шефът на Новосибирската академия на науките акад. Влаил Казначеев. Присъствали и повече от 1200 академици, професори и различни феномени от цял свят. На въпросната среща обаче Джуна не била допусната – според организаторите тя не била достатъчно голям специалист, за да бъде сред световните имена.



На място Вера се запознала и с най-големия специалист по паранормални явления в бившия Съветски съюз – академик Спиркин. Още при първия контакт с него тя му казала, че го боли главата и му предлага помощта си. Спиркин потвърдил диагнозата и Вера мигновено ликвидирала болката. Доказаният специалист бил поразен. Разказал на българите, че познава лично стотици феномени, далай Лама, той е довел Джуна в Москва, но е впечатлен от нашенката.



Експертът решил да провери още веднъж възможностите на Вера. Разказал, че има вила край Москва. От библиотеката му в нея липсвали няколко книги. Тя трябвало да назове заглавията им и кой ги е взел. Кочовска започнала поред, като обяснила и на коя лавица са били книгите, преди да изчезнат. Спиркин бил любопитен да види и работата ѝ от разстояние. От дома на Легентов набрали майката на момиче във Враца. Вера го лекувала от доста време, без да го вижда. Сеансът започнал. Българите дали слушалката на Спиркин, който слушал думите на майката, която му обяснявала какво става в момента с детето ѝ, докато Вера изпраща енергията си. Кочовска започва с магията си – казва, че около детето има електроуред, който пречи на полето, че то е облечено с бяла тениска. По-късно майката обяснява, че момиченцето се наклонява назад, без да пада. Спиркин е поразен за пореден път.



Попов си спомня, че Вера имала и своите слабости, които останали скрити за хората. Винаги си харесвала някакви вещи и желаела да станат нейни. С годините се опитвала да превъзмогне това, но така и не успявала. Когато хората ѝ носели различни вещи за благодарност, тя била истински щастлива, става ясно от думите на Попов, пише "Ретро".



