Папата назначи нов католически епископ в България

Папа Лъв XIV официално назначи монсеньор Румен Станев за епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. До момента Станев бе диоцезален администратор. Новината бе обявена едновременно във Ватикана и в Пловдив от апостолическия нунций монсеньор Лучано Суриани.

В своето обръщение нунцият пожела на новия владика да работи в близост до свещениците и вярващите, а почетният епископ монс. Георги Йовчев го благослови за братолюбие и водителство от Светия Дух.

Монсеньор Станев, роден на 19 август 1973 г. в Калояново, Пловдивска област, заяви, че приема назначението с дълбоко смирение и вълнение, като благодат от Бога.

Той е завършил богословие в Папския Урбански университет в Рим и е ръкоположен за свещеник през 1999 г. Работил е в редица енории, основател е и председател на Каритас Витания, както и президент на Каритас България. През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ на Софийско-Пловдивския диоцез.

Станев е активен в международни форуми, представлява Католическата църква пред българските власти и отговаря за социалните въпроси, младежите и катехизиса в Междуритуалната епископска конференция на България.