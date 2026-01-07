  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +14
Пловдив: -1 / +10
Варна: -2 / +12
Сандански: +0 / +12
Русе: -3 / +3
Добрич: -3 / +9
Видин: -3 / +1
Плевен: -3 / +2
Велико Търново: -9 / +6
Смолян: -5 / +3
Кюстендил: -3 / +6
Стара Загора: -3 / +7

Папата назначи нов католически епископ в България

  • Сподели в:
  • Viber
Папата назначи нов католически епископ в България
A A+ A++ A

Папа Лъв XIV официално назначи монсеньор Румен Станев за епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. До момента Станев бе диоцезален администратор. Новината бе обявена едновременно във Ватикана и в Пловдив от апостолическия нунций монсеньор Лучано Суриани.

В своето обръщение нунцият пожела на новия владика да работи в близост до свещениците и вярващите, а почетният епископ монс. Георги Йовчев го благослови за братолюбие и водителство от Светия Дух.

Монсеньор Станев, роден на 19 август 1973 г. в Калояново, Пловдивска област, заяви, че приема назначението с дълбоко смирение и вълнение, като благодат от Бога.

Той е завършил богословие в Папския Урбански университет в Рим и е ръкоположен за свещеник през 1999 г. Работил е в редица енории, основател е и председател на Каритас Витания, както и президент на Каритас България. През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ на Софийско-Пловдивския диоцез.

Станев е активен в международни форуми, представлява Католическата църква пред българските власти и отговаря за социалните въпроси, младежите и катехизиса в Междуритуалната епископска конференция на България.

#папа Лъв ХІV

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите