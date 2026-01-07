Защо цените на енергийната ни борса скочиха сериозно в първите дни от годината?

ългария не е извоювала възможност за работа в базов режим на своите кондензационни топлоелектрически централи.

Това обясни пред БНР Еленко Божков, бивш зам.-министър на енергетиката, след като в първите дни на януари енергийната ни борса поднесе неприятна изненада, а цените на свободния пазар скочиха сериозно.

"От Нова година цената на борсата не е падала под 120 евро. Даже днес базовата е 140 евро на мегаватчас. В същото време борсите в Гърция и Германия имат базови цени от порядъка на 70 евро.

Съседните страни, от които внасяме енергия, основно Румъния и Гърция, са в същото положение като нас – не разполагат нито с неизчерпаеми количества базова енергия, нито с неизчерпаеми количества върхова енергия. И ние ползваме тяхната скъпа върхова енергия.

Енергията, която се внася от Унгария и минава през Сърбия, се оскъпява неимоверно от транзитните такси".

За да може работят по-върховите централи, трябва да им се създадат условия, посочи той в предаването "12+3".

"Те трябва да са подготвени, да се знае как ще се развиват".

Не бива да се забравят и цените на емисиите, отбеляза още Божков.

Бившият зам.-министър работи заедно с други експерти за изготвяне на насоки за нова Енергийна стратегия на България до 2030 година.

"След като документът стане готов, ще го предложим за разискване на всички нива".