Преследването приключи: САЩ конфискуваха руски танкер

Американските власти успешно са се качили на борда на руския нефтен танкер Маринера - кораб, който беше преследван повече от две седмици през Атлантическия океан, съобщават официални източници и международни медии. Танкерът, който тръгна от Венецуела и беше заподозрян в транспортиране на санкциониран петрол, стана цел на операция за конфискация от САЩ поради наложени санкции и предполагаемия нелегален товар.

Плавателният съд, известен преди като Бела 1, избягваше опитите на Береговата охрана на САЩ да го акостира още в Карибско море през декември, а по време на преследването екипажът дори е поставил руски флаг върху корпуса в опит да предотврати арест. Така танкерът беше преименуван на Маринера и регистриран в руския морски регистър.

Операцията на абордаж е част от по-широка кампания на Съединените щати за прилагане на санкциите срещу съдове, свързани с Венецуела, Русия и предполагаеми ирански петролни доставки. По протежение на маршрута към северната част на Атлантика американските сили, включително Бреговата охрана, военното разузнаване и специални части, са били ангажирани в следене и предприемане на действия срещу танкера, докато руски военни кораби и поне една подводница са били забелязани да го ескортират, без да се намесват пряко.

Според сведенията преследваният танкер е част от т.нар. „сенчест флот“ - мрежа от кораби, които се опитват да заобиколят международните санкции чрез смяна на регистрацията, флага и други тактики.

Засега ситуацията остава динамична, като операцията е най-новият епизод във серията от международни ситуации, които увеличиха напрежението между САЩ и Русия по въпроси, свързани със санкциите, енергийния износ и прилагането на правото в международни води.