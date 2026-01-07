  • Instagram
Порои в Крумовград и Кирково, има сериозни щети

Порои в Крумовград и Кирково, има сериозни щети
Порои предизвикаха щети в община Крумовград, където паднаха над 70 литра на квадратен метър. Реките рязко повишиха нивото си, дерета преляха, има затлачени водостоци и активизирали се свлачища. 12 души са откъснати от света заради отнесен мост между селата Гривка и Зиморница, обяви Себихан Мехмед, която е кмет на община Крумовград.

Щети има и в община Кирково.

"В Средско имаме паднала подпорна стена. Във Вълчанка е излезла от коритото си. Мостът не е отнесен, но пластовете от асфалта са отнесени. В Кокуряк е същият проблем. Почти е непроходим пътя Стрижба -Тихомир на входа на Тихомир, но сме пуснали техника. В момента се обобщава и правим цял списък. Да кажем, около половината от територията на общината е обхваната от този облак", каза кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман.

