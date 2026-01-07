FT: Две американски компании искат да си поделят чуждестранните активи на "Лукойл"

Американската петролна компания Chevron и частната инвестиционна фирма Quantum Capital Group, основана от тексаския петролен магнат Уил ВанЛо, подадоха съвместна заявка за закупуване на чуждестранните активи на руската "Лукойл“, пише Financial Times, като се позовава на източници.



Източниците на изданието посочват, че в случай на сключване на сделката Chevron и Quantum планират да си поделят активите, които самата "Лукойл“ оценява на 22 млрд. долара. Цената на офертата на компаниите засега не се разкрива.



В частност, Chevron може да се интересува от 5% дял в казахстанското нефтено находище Тенгиз.



Предложението обхваща нефтогазодобивните активи, нефтопреработвателните заводи и над 2000 бензиностанции в Европа и Азия.



Според FT, Quantum и Chevron са настроени на дългосрочно притежание на активите. Такъв подход вероятно може да получи подкрепата на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.



"Ние сме заинтересовани от такава продажба, която предвижда прехвърлянето на тези активи в собственост на американски собственик и оператор за неограничен срок. Не сме доволни от модела "купи и бързо продай“, така че това е наистина привлекателна опция“, заявява един от американските служители.



"ФОКУС" припомня, че Chevron Corporation е една от най-големите енергийни компании в света. Дейностите ѝ обхващат всички връзки на петролния бизнес – от проучване и добив до рафиниране, транспорт и маркетинг на петролни продукти. Производствените и търговските подразделения на компанията оперират в повече от 120 държави по света. Портфолиото ѝ включва марките Chevron, Texaco и Caltex, всяка от които има мрежа от бензиностанции в Европа и САЩ.



Quantum Energy Partners е частна инвестиционна група, специализирана в енергийната индустрия. Компанията се фокусира върху цялата верига на стойността в енергийния сектор, включително нефт и газ, енергийна инфраструктура, топлинна енергия и възобновяеми източници, декарбонизация и енергийни технологии.