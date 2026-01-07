Цените на имотите след еврото: Ключова прогноза

През 2026 г., след влизането на България в еврозоната, се очаква пазарът на недвижими имоти постепенно да се успокои и да навлезе във фаза на ребалансиране – най-вече по отношение на предлагането, защото заради очакването за членство в еврозоната през последните 2–3 години значителен обем имоти стояха извън активния пазар. Това се посочва в анализ на компанията за недвижими имоти BULGARIAN PROPERTIES.

Умерен темп на растеж

От компанията подчертават, че не говорят за обръщане на тенденцията. Пазарът ще остане възходящ, но с по-умерен темп на растеж. Очакванията са към края на 2026 г. годишният ръст на цените постепенно да се забави до под 10%.

През 2025 г. купувачите се колебаеха да взимат окончателни решения в навечерието на въвеждането на еврото, докато продавачите също не бързаха – много от тях излизаха на пазара с високи ценови очаквания, но без спешна необходимост от продажба. Това създаваше усещане за временно забавяне, което ще определя пазарната среда в краткосрочен план, се подчертава в анализа.

След началото на 2026 г. вероятно ще станем свидетели на преосмисляне в поведението на продавачите – част от тях ще излязат реално на пазара, а други ще коригират ценовите си оферти, прогнозират от компанията. Премахването на този силен психологически фактор може да доведе до увеличение на предлагането, което от своя страна ще допринесе за по-умерен и устойчив ценови ръст.

В позитивен аспект се очаква и засилен интерес от чуждестранни купувачи и инвеститори в резултат от влизането ни в еврозоната, което може да даде допълнителен тласък за развитие на пазара в средносрочен план.