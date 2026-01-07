Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като партия
Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд.
Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината, заявяват от „Трети март“.
Едновременно с това, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България Румен Радев, в което заявяват, че го припознават като техен неформален лидер.
На 20 декември 2025 г. в Несебър официално бе учредена партия „Трети март“, предаде БГНЕС.
„Направихме първата крачка към създаването на Политическа партия "Трети март". Учредителите се обединиха около следното: Подкрепяме изцяло политиката на президента на Република България Румен Радев. Вярваме, че той е единствената реална алтернатива на проваленото управление на коалиция „Магнитски“. Приемаме Румен Радев за наш неформален лидер“, се казва в декларацията им.
„Трети март“ ще участва на предстоящите парламентарни избори и ще бъде важна част от следващото управление на България, посочват още те.
Председател на движението „Трети март“ е Тихомир Атанасов.
