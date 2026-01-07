Пенсионери чакат еврото с празни портмонета на опашки пред пощите и банкомати

Първите пенсии в евро вече се изплащат. Пред пощенските клонове в страната се извиха опашки.

Някои пенсионери преброиха няколко пъти парите си, за да са сигурни, че точно това е сумата, която трябва да получат. Други пък са притеснени от покачване на цените.

По официални данни 71% от пенсионерите получават пенсиите си по банков път.

"Какво става за еврото. Ей това сме европейците, разбирате ли", коментира Ваня голямата опашка пред пощенската станция в кв. "Сухата река" в София.

"Зад нас тази с червената шапка си влезе вътре. От два часа сме тук", оплака се пред bgonair друг човек.

"Бързат да вземат еврото и да го похарчат", каза друг мъж на опашката.

"Има много неуредени работи, но като за първи път, е така", посочи Иван.

Жена се оплака, че е събрала много стотинки и левове и сега трябва да мисли и какво да прави с тях.

"Погледнете, нищо няма вътре", сподели Ваня, отваряйки портмонето си.

Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари по предварително изготвен график.