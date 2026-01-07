Иван Звездев разкри тайната на празничната капама за Ивановден

Повече от 300 000 българи празнуват днес Ивановден, като сред тях са и едни от най-популярните лица от малкия екран. Кулинарният експерт Иван Звездев посреща именния си ден с мащабна трапеза, на която основен акцент е традиционната асеневска капама.

"Отбелязвам Ивановден с пълна маса и традиционна асеневска капама с кървавица, кисело зеле, телешко и свинско месо", разкри Иван Звездев. Той допълни, че е подготвял гозбата в гювече повече от 5 часа на ниска температура, за да постигне перфектен вкус. В дома на готвача празникът е двоен, тъй като неговият малък син също носи името Иван. Семейството очаква около 15 гости, въпреки ограниченото пространство в къщата.

Актьорът Иван Петрушинов, познат на поколения българи като лицето на Дядо Коледа, избра по-умерен подход към честването. Той сподели, че на този ден не кани гости официално, но всеки е добре дошъл според народния обичай.

"На Ивановден не се канят гости, така че който дойде, е добре дошъл", заяви Иван Петрушинов. Артистът подготвя ястията сам и очаква предимно тримата си внуци за скромен семеен обяд.

Личен емоционален заряд

За манекенката Ивайла Бакалова празникът носи дълбока лична символика. Тя е кръстена на своята баба Иванка и признава, че се чувства горда с името си, което в миналото не е било толкова популярно сред младите.

"Носейки нейното име, се чувствам щастлива и горда", каза Ивайла Бакалова, като подчерта силната си емоционална връзка с покойната си баба.

Ивановден остава един от най-значимите празници в българския календар, посветен на свети Йоан Предтеча. Въпреки икономическите предизвикателства и високите цени на хранителните продукти, традицията на пълната трапеза остава водеща за хиляди семейства в страната.