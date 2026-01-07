Проучване констатира: С*ксът почти не представлява интерес за Gen Z

Ранният достъп на днешните подрастващи до порнографско съдържание трансформира сексуалността на младите хора, влияе върху тяхното възприятие за желание, тяхното интнимно поведение, тяхното самочувствие и техните сексуални очаквания. Най-забележителната промяна, според различни социолози, сексолози, гинеколози и антрополози, които изследват интимните и емоционални връзки на младежите, е по-слабият им интерес към сексуални отношения.

„За поколението на милениалите и бумърите сексът беше много важен, защото идвахме от по-репресивни общества и трябваше да утъпкаме пътя; за поколението Z обаче полът или сексуалната ориентация са по-важни“, обобщава психологът и сексологът Ана Ломбардия пред испанското издание La Vanguardia.

„В миналото младите хора са били социализирани в по-секуларизирано общество, с повече култура на секса и порнографията и по-широкоскроени към сексуалните отношения и те са склонни да започват по-рано и да имат сексуални отношения с повече различни хора от предишните поколения“, казва социологът Олга Родригес от Центъра за приложни социални изследвания на Университета в Малага.

Проучванията, извършвани периодично от Центъра за социологически изследвания, потвърждават това увеличение на броя на сексуалните партньори, но също така и намаляване на значението, което се отдава на секса, когато става въпрос за задоволителен живот.

Последният доклад за сексуалните тенденции от компания за секс играчки, базиран на проучвания на повече от 8000 души в осем страни, показва, че мастурбацията е очевидно по-разпространена сред младите хора на възраст от 18 до 35 години, отколкото сред тези от предишното поколение (тези на възраст 35-45).

„Сексуалността ни помага да посрещнем други нужди извън физическото удоволствие, като емоционална връзка; но в това ново поколение приятелските връзки са много по-значими и много момчета и момичета задоволяват тези нужди от обвързване чрез своите приятели, с които говорят всеки ден, пътуват, подкрепят се, правят планове...; не е необходимо да излизат и да търсят секс, за да се свържат емоционално“, констатира Олга Родригес.