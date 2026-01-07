  • Instagram
Булевард „Витоша“: 726 евро наем на кв. м годишно

Булевард „Витоша": 726 евро наем на кв. м годишно
Софийският булевард „Витоша“ отново затвърждава позицията си като най-скъпата търговска улица в България. Според най-новото издание на авторитетното международно проучване Main Streets Across the World 2025 на консултантската компания Cushman & Wakefield, средният наем на емблематичния булевард достига 726 евро на кв. м годишно.

С тази цена „Витоша“ заема 41-во място в света през 2025 г., като бележи леко подобрение спрямо 42-рото си място през 2024 г. Макар и далеч от челните позиции в глобалната класация, булевардът остава безапелационен лидер на българския пазар на търговски площи.

Централната локация, туристическият поток, близостта до културни и административни институции, както и концентрацията на международни и местни брандове правят бул. „Витоша“ най-желаната търговска дестинация у нас. Именно тези фактори поддържат стабилен интерес от страна на търговците и обясняват ръста на наемите, отчетен и през 2025 г.

По данни на Cushman & Wakefield, наемите на „Витоша“ са нараснали с около 6% на годишна база, което я нарежда сред пазарите с умерен, но устойчив растеж в Европа, пише businessnovinite.

На глобално ниво разликите са впечатляващи. Най-скъпата търговска улица в света през 2025 г. е New Bond Street в Лондон, където наемите достигат над 20 000 евро на кв. м годишно. Това я поставя на първо място в световната класация, изпреварвайки Via Montenapoleone в Милано и Fifth Avenue в Ню Йорк.

