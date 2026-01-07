Търговци масово отказват евроцентове от други държави

Първата седмица от присъединяването на България към еврозоната преминава под знака на сериозно объркване при плащанията в брой. Търговци в цялата страна отказват да приемат евроцентове, емитирани от други държави членки, както и по-стари емисии на банкнотите, заради съмнения в тяхната автентичност.

Експертите Христиан Даскалов и Иван Мутафчиев разясниха ситуацията, като подчертаха, че подобни опасения са неоснователни. Припомняме, че от 1 януари 2026 година България е официален член на еврозоната и в страната действа период на двойно обращение на лева и еврото.

Един от основните проблеми се оказва дизайнът на монетите. Всяка страна от еврозоната поставя свои символи на гърба на центовете, което предизвиква недоверие у продавачите у нас.

"Всяка страна има своите символи, които са на гърба на центовете и това плаши търговците. Някои от тях не искат да ги взимат, а трябва", заяви киберекспертът Христиан Даскалов в ефира на NOVA. Според действащите правила, всички евромонети, независимо от държавата им на произход, са законно платежно средство на територията на цялата еврозона, включително и в България.

Паралелно с монетите, потребителите срещат трудности и при използването на евробанкноти от по-стари емисии. Експертите са категорични, че те са напълно легални.

"Със сигурност и двата варианта са напълно валидни, по-старите не са фалшиви", успокои Иван Мутафчиев, експерт по инвестиционно злато и сребро. Той допълни, че е нормално да има повече от една емисия, както е било и при българския лев, но разликата в дизайна на еврото е по-осезаема, което води до напрежение на касата.

Въпреки че не се очаква масиран ръст на фалшивите пари, специалистите съветват гражданите да проверяват основните защитни елементи като воден знак, релеф на хартията и холограма. Търговците са длъжни да приемат всички валидни емисии евро до края на преходния период на двойно обращение, който изтича в края на януари.