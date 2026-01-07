В село Кошарица спазват обичая „къпане на зетьове” на Ивановден
На Ивановден в несебърското село Кошарица спазват обичая „къпане на зетьове”.
При него всички мъже, сключили брак през изминалата година, трябва да бъдат изкъпани в реката от двама ергени. Смята се, че това ще донесе здраве и на тях, и на семействата им.
Обичаят е от незапомнени времена. Той предполага и къпане на млади булки от техните свекърви, но в домашни условия.
