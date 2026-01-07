Bayer съди Pfizer, Moderna и BioNTech за технологията на COVID ваксините

Фармацевтичната компания Bayer заведе съдебни дела срещу няколко големи производителя на COVID-19 ваксини, включително Pfizer, BioNTech и Moderna, като твърди, че са използвали без разрешение технологията ѝ за ваксината РНК (mRNA).

Исковете, подадени във федерален съд в Делауер, САЩ, посочват, че тези компании са приложили технологии, първоначално разработени от подразделението на Bayer - Monsanto, още през 80-те години на миналия век. Тогава изследванията са били насочени към повишаване на стабилността на mRNA в растенията. Bayer твърди, че същите методи са използвани и за запазване на генетичния материал във ваксините срещу COVID-19.

Освен това компанията е завела отделен иск срещу Johnson & Johnson във федерален съд в Ню Джърси, като твърди, че процес на базирана на ДНК технология за производство на ваксини също нарушава патентите на Bayer. Тези дела добавят нов пласт към вече сложната мрежа от патентни спорове, свързани с COVID-19 ваксините, която включва и съдебно дело между Moderna и Pfizer.

Bayer подчертава, че не цели спиране на производството на ваксини, а търси финансово обезщетение. Pfizer и BioNTech отчетоха комбинирани приходи от над 3,3 милиарда долара през 2024 г. от ваксината Comirnaty, докато Moderna спечели 3,2 милиарда долара от Spikevax. Johnson & Johnson прекрати продажбите на своята ваксина в САЩ през 2023 г.

Съдебните действия подчертават твърдението на Bayer, че работата на учените от Monsanto през 80-те години за намаляване на нестабилността на mRNA в устойчивите на вредители култури е положила основата за техники, които сега се използват в тези ваксини. Делото илюстрира значението на ранните биотехнологични иновации и високите залози, свързани с mRNA технологията в фармацевтичната индустрия.