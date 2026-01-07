Мис Тигрова роди

Еротичната танцьорка и популярна публична личност Мая Салмова, позната с прякора „Мис Тигрова“, стана горда майка на момче, което носи името Боян.

Момченцето се роди на 1 януари 2026 г. в 06,59 ч.

Бебето се появи на бял свят в софийска частна болница и тежи 3240 грама и е с ръст от 51 см.