Близо 1800 бебета са родени в Сливен през 2025 г.

Общо 1786 деца са родени в болниците в Сливен през 2025 година, съобщиха от общинския пресцентър. За сравнение, през предходната 2024 г. броят на новородените е бил 2287.

От родените през миналата година 900 са момчета, а 886 – момичета. Най-предпочитаното име за момчетата е Георги – с 41 новородени, а за момичетата води Мария, избрано за 62 деца.



През годината в Сливен са се родили и три деца на семейства на бежанци – две от Сирия и едно от Молдова.

Последното бебе, родено в града през 2025 г., е с името Христо. Първото дете, проплакало в Сливен в началото на 2026 година, е Зюмбюла.

Акушерката Ваня Димитрова от Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" пожела през годината да се раждат все повече здрави бебета, каквото е първото за 2026 г.