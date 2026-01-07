Спаси София: Кризата с отпадъците не е овладяна: София плаща повече, а тъне в боклук
Спаси София предупреди, че кризата със сметосъбирането в столицата е далеч от „под контрол“ и настоява Столична община незабавно и ясно да разясни действията си пред гражданите, общинските съветници и районните кметове. „Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата”, заяви Борис Бонев - председател на Спаси София.
“Ето как може да се изчисти и в Подуяне - просто трябва да обявиш пресконференция пред заринатите с боклук кофи. От сега обявявам - каня медиите на 3000 пресконференции в Подуяне и Красно село до всеки контейнер”, пошегува се Бонев след като на пресконференцията обявена пред непочистена от Коледа точка в ж.к. Хаджи Димитър се появиха непредвидено три камиона и ПР-ката на Завода за боклук.
По думите на Бонев обявената „битка с мафията на боклука“ е приключила с нейния триумф. Подписаните и удължени договори са на цени значително над прогнозните на самата община, а обещанията за нови правила, реална конкуренция и по-високи изисквания са останали само в реториката. „Вместо да проведе навременен и добре подготвен конкурс, общината влезе в последния момент в конфликт без план и без капацитет”, заяви Бонев. Това е довело до мръсните улици и по-скъпото сметосъбиране за софиянци.
След като по инициатива на Спаси София се отпуснаха 9 милиона лева за закупуване на техника от общинското дружество “Софекострой”, от партията призоваха кметът Терзиев да обяви бедствено положение в засегнатите от кризата райони. По думите им това ще позволи мобилизация на техника и хора и помощ от държавата. “Сега не е време за мерене на ПР, а за действия”, заяви Бонев и съобщи, че Спаси София внасят доклад за опрощаване на такса битови отпадъци за поне 3 месеца на жителите на Подуяне, Слатина, Красно село, Люлин и Изгрев.
„Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат „по договор“ и на по-висока цена”, коментира още той. „Дори сключеният на 23 декември договор с общинското “Софекострой” е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев”, коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно”, коментира Бонев.
Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева описа ситуацията на терен като системно и дълбоко сбъркана. По думите ѝ районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество “Софекострой”, не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.
Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация. „В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци”, коментира Христов.
От Спаси София подчертават, че кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно. Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията. Докато това не се случи, твърденията за „контрол“ звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си, заявяват те.
