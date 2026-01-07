Измамници използват еврото, за да крият цени в интернет

Нова вълна от високотехнологични измами залива българското онлайн пространство, използвайки въвеждането на еврото и генеративния изкуствен интелект като основни инструменти за заблуда. Фалшиви електронни магазини рекламират атрактивни отстъпки за облекла, които реално не съществуват, а изображенията им са изцяло генерирани от софтуер.

"Всеки ден, когато човек влиза, разпродажбата е „само днес“ и безплатната доставка – „само тази вечер“", предупреди Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите" в интервю за БНР. Според нея схемите стават все по-агресивни, като се възползват от емоционални послания и празничната инерция на купувачите.

Един от основните методи за измама е обявяването на цените единствено в евро. Това е грубо нарушение на закона, тъй като до 8 август 2026 година всички търговци са длъжни да обозначават цените и в двете валути. Измамниците използват валутния преход, за да прикрият реалната стойност на стоката или да затруднят потребителя в преценката му за автентичността на сайта.

Като конкретен пример беше посочен сайтът "Мира София", който след публично изобличаване веднага се е трансформирал в "Иван & Елена бутик". Тези платформи често твърдят, че имат 20-годишна история, докато в действителност са създадени преди броени дни.

Юридическа безпомощност

Големият проблем пред българските потребители е, че тези "магазини" често са регистрирани с чужд идентификационен номер (ЕИК), например във Великобритания. Това прави подаването на жалби до Комисията за защита на потребителите (КЗП) практически безрезултатно, тъй като органът няма правомощия над чужди субекти.

Експертите съветват гражданите да проверяват за наличието на физически адрес и телефон за връзка. Липсата на такива данни, в комбинация с агресивни таймери за "изтичаща оферта", е сигурен признак за измама. Въвеждането на еврото не променя правото на 14-дневен срок за отказ от стоката, припомнят от "Ние, потребителите".