  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +6 / +10
Варна: +9 / +14
Сандански: +11 / +11
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +7
Видин: +2 / +3
Плевен: +2 / +3
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +6 / +6
Стара Загора: +4 / +6

Иваново – селото, в което всички празнуват имен ден

  • Сподели в:
  • Viber
Иваново – селото, в което всички празнуват имен ден
A A+ A++ A

Жителите на село Иваново, Русенско, ще отпразнуват именния ден на населеното място с чаша вино и празнично хоро, разказа за БТА заместник-кметът на Общината Пламен Дончев.

Празничната програма включва музикални изпълнения на читалищни самодейци. Ще има също оркестър, а най-възрастният именик и именичка в селото ще получат подарък от кметската управа.

Дончев каза, че това са Иван Недков на 77 години и 87-годишната Иванка Христова. Те ще получат икона и спален комплект. Отделно, коледарите организират и традиционното къпане на своя цар, което ще се състои в подножието на Ивановските скални църкви.

Дончев разказа още, че има няколко версии за името на селото. Една от тях е свързана с Иван Александър, а друга с Иван Асен II. Според трета - населеното място носи името на румънския чифликчия Иван Кузма, като до 1920 г. селото се е наричало Иван чифлик.

#Иван #Ивана

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите