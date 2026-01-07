Пирин се превърна в лавинен капан заради мокър сняг и силен вятър

Планината Пирин се намира в критично състояние, което застрашава живота на всеки, дръзнал да напусне маркираните зони. Към 09:29 часа на 7 януари 2026 година ситуацията остава усложнена заради натрупаната нова снежна покривка от около 20 сантиметра, която е необичайно мокра за този период на годината.

Специалистите от Avalanche Bulgaria обявиха висока, четвърта степен на лавинна опасност за Алпийския пояс. Основният риск идва от образуването на така наречените "ветрови дъски" – навявания от силен южен вятър, които са изключително нестабилни и лесно могат да се срутят.

Надморската височина под 2000 метра вече не гарантира сигурност. В Преходния пояс е обявена трета степен на опасност, като там дъждът допълнително разяжда снега и го прави тежък и склонен към свличане. Условията се определят като частично непроходими, а мъглата и високата влажност допълнително затрудняват всяко движение.

Предупреждение от спасителите

Планинската спасителна служба призовава за максимална бдителност. "Планирайте маршрутите си внимателно и се въздържайте от преходи във високите части", съветват експертите, цитирани от Bulgaria ON AIR. Очаква се тези опасни нива да се запазят поне до края на деня.

Тенденцията показва, че подгизването на снега в Горския пояс може да доведе до неговото пълно изчезване на места, но това не намалява риска от инциденти поради заледявания и паднали дървета вследствие на силния вятър.