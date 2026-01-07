Франция се прощава с Брижит Бардо

Днес, 7 януари 2026 година, световното кино се прощава окончателно с една от последните си големи икони. Френската легенда Брижит Бардо ще бъде погребана в родния си град Сен Тропе, като церемонията започва точно в 11:00 часа местно време в църквата „Нотр-Дам де л'Асомпсьон“.Въпреки опитите на фондацията ѝ да представи събитието като "скромно и без излишни церемонии", погребението се превърна в политическо бойно поле. Лидерът на крайната десница Марин льо Пен вече пристигна в курорта на Ривиерата, за да отдаде почит на жената, която приживе я наричаше "модерната Жана д'Арк". В същото време президентът Еманюел Макрон предпочете да остане в Париж, ограничавайки се само с протоколно съобщение в социалните мрежи, с което нарече Бардо "легенда на века".

Градските власти в Сен Тропе инсталираха огромни екрани на пристанището и площад „Плас де Лис“, за да позволят на хилядите почитатели да следят траурната процесия. Това решение контрастира с желанието на самата Бардо, изразено пред "Le Monde" през 2018 година, когато тя заяви: "Предпочитам да почивам тук, вместо в гробището на Сен Тропе, където куп идиоти могат да осквернят гробовете на родителите ми".

След службата тялото на актрисата ще бъде положено в морското гробище, в непосредствена близост до вълните, които я направиха световна звезда във филма „И Бог създади жената“. Източници от Елисейския дворец, цитирани от "AFP", потвърдиха, че на семейството е било предложено национално поклонение, но то е било отказано, за да се избегне сблъсък между почитателите на нейния талант и критиците на нейните расистки изказвания, за които тя получи пет присъди през последните десетилетия.

Говорителят на нейната фондация Бруно Жакелин сподели, че "церемонията ще отрази коя беше тя в действителност – без филтри и без фалш". На траурното събитие не се очакват официални делегации от Холивуд, тъй като Бардо прекъсна връзките си с киноиндустрията още през 1973 година, за да се посвети изцяло на животните.