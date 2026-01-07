"ДПС – Ново начало" предлага 20% таван на надценките на храните

Парламентарната група на "ДПС – Ново начало" внася днес в Народното събрание законопроект за въвеждане на максимална търговска надценка върху основните хранителни продукти. Предложението предвижда таван от 20% за стоките от т.нар. "Кошница на потребителя", който да остане в сила до края на 2026 година.

Инициативата идва в контекста на подготовката на България за приемане на единната европейска валута. Според вносителите, целта е да ограничат "спекулата" и да защитят потребителите по време на прехода към еврото. Това е поредният опит на формацията, оглавявана от Делян Пеевски, да наложи административен контрол върху пазара на храни, след като проектът за държавна верига "Магазин за хората" остана без физически обекти.

Проектът предвижда Министерският съвет да определи списък от стоки от първа необходимост, включващ хляб, мляко, брашно, захар и ориз. Търговската надценка между вносителя или производителя и крайния клиент не трябва да надвишава една пета от стойността. За спазването на правилата ще следят Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Законопроектът предвижда сериозни санкции за нарушителите, като глобите варират между 5 и 20 хиляди евро. Мярката е насочена към подкрепа на домакинствата с ниски доходи, при които разходите за храна представляват над половината от месечния бюджет.

Рискове и скептицизъм

Въпреки заявените социални цели, икономисти изразяват опасения, че подобна намеса в пазара може да доведе до обратен ефект. Ограничаването на печалбата за търговците често ги принуждава да изтеглят определени продукти от продажба или да намалят качеството им.

В мотивите към закона се твърди, че подобни модели работят в Германия и Франция, но в европейската практика те по-често се базират на доброволни споразумения с бизнеса, а не на фиксирани законови тавани под заплаха от глоба. Информацията беше разпространена от пресцентъра на партията и съобщена от БТА.