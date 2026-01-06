Кузман Илиев: Светът влиза в турбулентни времена

Цената на нефта ще расте.

Такава прогноза направи в ефира на БНР Кузман Илиев, икономист и политически анализатор, лидер на партия "България може", след като САЩ свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро.

"Добиването на петрол изглежда като един от основните аргументи за влизането на САЩ. Но тези залежи много трудно биха могли да бъдат използвани без инвестиции. А Америка също има своите икономически предизвикателства.

Нямаме никаква сигурност, че във Венецуела ще настъпи мир, благоденствие и спокойно ползване на залежите.

Една от скритите причини за влизането е стъпването върху огромни запаси, за да се подсигури евентуално затваряне на Ормузкия пролив при сблъсък с Иран.

Политиката на Америка, както се вижда и в нейната Стратегия за национална сигурност, не зависи от един или друг президент, а това са дългосрочни проекти. Сирия – санкции и падане на режим, Венецуела – 25 години санкции, спиране на нефтодобива".

Светът влиза в много турбулентни времена, обобщи Илиев.

"Очаквам напрежения, които да водят до нарушаване на веригата на доставки, т.е. ръст в цената на нефта, защото неговите количества по колонките ще бъдат все по-малко. И икономическите предизвикателства са големи, и военните.

Тайван е следващата много важна точка, Иран. Няма да става по-лесно и спокойно за икономическата система".

Европа се е поставила в абсолютна зависимост от Америка след Втората световна война, смята Кузман Илиев.

"Когато си в такава зависимост, ти ставаш васал. Доналд Тръмп не се церемони. Буквално ни казва: "Всичко, което искаме като територии, е наше".

Политическият анализатор обърна внимание и на случващото се в нашата страна.

"България е влязла в дългова спирала. Тя има много ясен икономически модел – държавата тегли дълг, раздава на раними социални групи и на електорални групи, потребява. Това е като да вземете бърз кредит и да отидете на почивка, не да го инвестирате в някакви курсове, с които да придобиете умения".

Според него е необходимо да започнем да формираме излишъци, а не дефицити.

"Те да отиват за инвестиция в злато. Да си върнем златните резерви, за да стабилизираме евентуални сътресения на валутната система".

Създали сме една политическа система "разделяй и владей", отбеляза Илиев в предаването "Преди всички".

"Всеки е срещу всеки. Никой не поема отговорност. Слагат се сламени премиери".

Към решение на проблема може да се тръгне чрез постигане на висока избирателна активност, смята Кузман Илиев.

"Която да омаломощи всички нечестни опити да се манипулират изборите. Да изберем хора, които поемат отговорност и знаят накъде върви България.

Но ако няма нови политически субекти, ако влезем в едно русло на апатията, в което ни държат и е много удобно, ще видим репликиране на изборите, на това, което досега сме имали. Хората ще се отчаят, особено младите, и ще си кажат: "Защо бяхме на протестите?!" Това е от 90-а година насам".

Като проблем той открои, че на новите политически формации и платформи трудно се дава път.