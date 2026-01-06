  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +14
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +13
Сандански: +11 / +11
Русе: +6 / +6
Добрич: +10 / +10
Видин: +3 / +3
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +9 / +9

"Радио Свобода": 20 000 миротворци могат да бъдат изпратени в Украйна

  • Сподели в:
  • Viber
"Радио Свобода": 20 000 миротворци могат да бъдат изпратени в Украйна
A A+ A++ A

Ако бъде постигнато мирно споразумеие между Русия и Украйна, числеността на миротворческия контингент може да възлезе на 15 до 20 хиляди души, съобщава Радио Свобода, като се позовава на източници.

Президентът на Франция Еманюел Макрон е заявил, че се надява да представи по време на срещата на Коалицията на желаещите в Париж "конкретни ангажименти“ относно сигурността на Украйна след преговорите. Идеята е, че в случай на прекратяване на огъня да има яснота относно състава и разполагането на миротворческите сили.

"Някои длъжностни лица посочват, че в различните европейски столици се споменават различни цифри за числеността на контингента. Те варират от 15 до 20 хиляди, въпреки че някои се надяват, че броят ще бъде по-близо до 30 хиляди миротворци, които ще се грижат за сигурността на морето, въздуха и сушата“, се посочва в материала.

Отбелязва се, че не са оповестени никакви военни планове, но основната част от войските трябва да бъдат предоставени от Франция и Великобритания, които ще отговарят за сухопътния и въздушния компонент. Турция даде да се разбере, че ще поеме отговорността за сигурността на транспортните пътища в Черно море.

Въпреки това, както посочва медията, засега не е ясно колко близо до линията на контакт ще се намират потенциалните сили на коалицията. Повечето европейски официални лица, с които медията се е свързала се, смятат, че те ще бъдат разположени в западната част на Украйна за подкрепа и обучение на украинските войски.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите