Жълт код за обилни дъждове в цяла Южна България на Ивановден

За опасна метеорологична обстановка у нас утре предупреждават синоптиците. Жълт код за значителни валежи е обявен в цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е Оранжев. В граничните общини там предстоят по-значителни количества - около 50 литра на квадратен метър.

В Източна България кодът отново е Жълт, но само за силен вятър. Поривите му ще достигат 80 километра в час. А в северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.

Също като днес, и утре ни очаква облачно и ветровито време. На много места в Западна, Централна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури утре - между 5 и 10 градуса.

В хода на деня максималните стойности ще достигат 15 градуса на места. В София очакваме около 11 градуса, 15 в Пловдив и 16 максимална във Варна. По-ниски остават температурите в Северозападна България, където и условията за опасност от поледици продължават да важат. В Дунавската равнина предстои вятърът да се ориентира от запад-северозапад и с него да започне да нахлува студен въздух.

Валежите продължават и в нощта срещу четвъртък, когато с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Очакванията са в петък те да спрат и над страната да се установи предимно слънчево време. И така до събота. Тогава отново прогнозата е за снеговалежи, главно в Западна и Централна България. А до понеделник снежно ще бъде вече в цялата страна.





