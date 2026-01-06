Плащаме по-висок данък за имот през 2026 г.

30 общини посрещат 2026 година с по-висок данък върху недвижимите имоти, редица кметства увеличиха и налозите за автомобили, но отлагат повишението на цената на водата. Това показа проверка в местните институции.

Нови и по-високи данъци за имотите има в морските общини Несебър и Поморие. Решенията бяха приети от общинските съвети в края на миналата година. В Несебър налогът бе повишен от 1,8 на 2,2 промила, което означава, че средното повишение е с около 20 до 50 лв. за средно голям недвижим имот. Такса смет остава без промяна засега. Регистрираните в общината данъчни партиди са общо 160 000, от които 12 000 са на юридически лица, а около 50 000 - на чуждестранни граждани.

В Поморие имотният данък бе повишен с 33%. Общинските власти мотивираха решението си с факта, че последната актуализация е от 2015 г. и повишението е нужно, за да може да се изпълнява капиталовата програма на общината. Решението на общините да повишат данъците в средата на декември провокира недоволството на местните жители и доведе до организирани протести пред общините. В Бургас засега няма да има увеличение, след като преди година местните данъци и такси бяха повишени значително.

В Перник е планирано увеличение на данъка върху недвижимите имоти с около 20%. Така ставката се вдига от 2,5 на 3 промила. В Димитровград годишният данък се вдига средно с между 5 и 25 лева в зависимост от имота. Общинският съвет в Пещера одобри повишаване на местните налози в края на декември 2025 г. Съветниците приеха данъкът върху недвижимите имоти да се увеличи от 2,2 на 3 на хиляда върху данъчната оценка. Променя се и данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, който се увеличава от 2,8 на 3 на сто, а при замяна данъкът ще е върху оценката на имуществото с по-висока стойност. В Ябланица пък е прието увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти и превозните средства, а в Нова Загора има по-висок „данък сгради“ и данък при покупка на имот. С 5,6% се вдига данъкът на превозните средства в Ботевград.

В големите градове като София кметът и общинският съвет обявиха, че не се предвижда повишаване на местните данъци за 2026 г. В община Русе трябваше да бъде повишен данъкът върху недвижимите имоти с 30 процента, но кметът Пенчо Милков оттегли предложението си в началото на декември м.г. През 2026 г. във Варна няма повишение на цените на данъци, такси, билети за градския транспорт и платеното паркиране в града. Основната промяна за столицата и другите големи общини остава новата методика за такса „битови отпадъци“, чието пълно прилагане се очаква да повлияе на общите разходи на собствениците.

От началото на тази година се очакваше и повишение на цените на водата в повечето градове в страната. Промяната при водата става с одобрение на Комисията за енергийно и водно регулиране. ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в състава на Българския ВиК холдинг, както и дружествата в Русе и Йовковци в област Велико Търново отложиха увеличението. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната. Промяната на цените в различните населени места е между поскъпване с близо 14 процента до поевтиняване с близо 12 на сто. Например от 1 януари 2026 г. цената на водата във Варна трябваше да се повиши до 5,90 лв./куб.м, но принципалът на ВиК-Варна, в лицето на МРРБ, реши да отложи въвеждането на новите цени за по-плавна адаптация.

Въпреки това в някои градове цената на водата се покачва в някои области. Една от тях е София, където увеличението е с 11,8 на сто и става 2,10 евро за кубик. Скача цената на водата и в Бургас. Увеличението е с 1,4 процента и новата цена от януари т.г. вече е 2,71 евро за кубик.