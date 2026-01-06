  • Instagram
Масов бой с дървени колове в Плевенско, трима са постадали
Разследват масов бой в Плевенско, съобщиха от полицията. Сбиването е станало на 5 януари в село Мечка.

Пострадали са трима души - 19-годишен, 25-годишен и 20-годишен, като най-младият е настанен в болница - с черепно-мозъчна травма.

На другите е оказана медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.

Иззети са дървени колове, с които е извършено нападението, както и други веществени доказателства.

