Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет разкри, че "близо двеста" американски военнослужещи са участвали в специалната военна операция по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро в ранното утро в събота.



В този контекст Хегсет си позволи да се присмее на противовъздушната отбрана, която бе предоставена на Венецуела от Русия.



Близо двеста от нашите най-добри военнослужещи бяха в самия център на Каракас, където изглежда руските противовъздушни системи не сработиха много добре, успяха да заловят лице, обвинено и издирвано от Министерството на правосъдието на САЩ с помощта на службите за сигурност, без нито един американец да загине, коментира Хегсет.



Преди да бъде пленен Мадуро, американски самолети прелетяха над венецуелската столица и други части на страната, извършвайки серия от бомбардировки над военни обекти, припомня изданието 20minutos, цитирано от Новини.бг.



Руските оръжия във Венецуела



Припомняме, че в края на октомври миналата година Мадуро обяви, че венецуелската армия притежава над 5000 преносими зенитно-ракетни комплекса (ПЗРК) 9K338 Игла-С.



Венецуелската армия също така има ируски системи за противовъздушна отбрана С-125-2М "Печора-2М".



Венецуелската армия разполага и с още по-модерни руски системи за противовъздушна отбрана: С-300ВМ, Бук-М2, изтребителите Су-30 и зенитно-ракетната система "Панцир". Нищо от този арсенал не беше използвано за противодействие на американците.