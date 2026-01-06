САЩ готови да подкрепят европейско военно присъствие в Украйна

Проектотекст, разпространен сред западните партньори на Украйна, очертава рамка, при която Съединените щати ще подкрепят водено от европейски държави военно присъствие за сигурността в Украйна след евентуално прекратяване на огъня. Целта е да се предоставят конкретни гаранции за Киев, насочени към възпиране на нова руска агресия. Документът предвижда създаването на постоянна и надеждна система за наблюдение и верификация на примирието, като САЩ ще поемат водеща роля с участието на международни партньори.

Според проектотекста, след спиране на бойните действия ще бъде разположена многонационална сила, натоварена със задачи по възпиране в сухопътното, въздушното и морското пространство. Тя ще има за цел не само да стабилизира ситуацията на място, но и да подпомогне възстановяването и дългосрочното укрепване на въоръжените сили на Украйна. Макар формално да е водена от европейски държави, силата ще действа с участие на САЩ, включително чрез обмен на разузнавателна информация, логистична подкрепа и други ключови способности.

В текста се посочва още, че Вашингтон ще поеме официален ангажимент да подкрепи тази европейска сила, ако тя бъде атакувана от Русия. Освен това съюзниците ще поемат обвързващи задължения да оказват помощ на Украйна при всяко бъдещо въоръжено нападение, с изричната цел възстановяване на мира и сигурността. Тези ангажименти могат да включват използване на военни средства, разузнавателни и логистични ресурси, както и дипломатически мерки и налагане на допълнителни санкции.

AFP съобщи, че проектът ясно посочва, че САЩ ще надзирават механизма за наблюдение и проверка на примирието в тясно сътрудничество с европейските партньори. Въпреки че редица оперативни детайли все още не са уточнени, документът показва готовност на Вашингтон да играе централна роля както в контрола на прекратяването на огъня, така и в изграждането на следвоенна архитектура за сигурност, целяща да предотврати нова ескалация на конфликта.