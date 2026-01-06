Пеевски: Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро
Президентът Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро.
Това пише в своя позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО.
Ето целия текст:
Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм.
Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро.
---
Delyan Peevski, leader of the Movement for Rights and Freedoms (MRF) and the MRF parliamentary group – NEW BEGINNING:
The democratic world needs strong and courageous leadership to protect democracy and freedom from hybrid wars, election fraud, and narco-terrorism.
US President Donald Trump set an excellent example of this by removing dictator Nicolás Maduro from power.
