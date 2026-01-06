Пеевски: Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро

Президентът Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро.

Това пише в своя позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО.

Ето целия текст:



Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм.



Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро.

---

Delyan Peevski, leader of the Movement for Rights and Freedoms (MRF) and the MRF parliamentary group – NEW BEGINNING:

The democratic world needs strong and courageous leadership to protect democracy and freedom from hybrid wars, election fraud, and narco-terrorism.

US President Donald Trump set an excellent example of this by removing dictator Nicolás Maduro from power.