Гришо започна годината с безпроблемна победа

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, спечели първия си мач за 2026 г. 34-годишният хасковлия надви испанеца Пабло Карено-Буста с 6:3, 6:2 за 67 минути игра в двубой от първи кръг на турнира на твърда настилка в Бризбън, Австралия от сериите ATP 250.

Григор, който е на 47-ма позиция в света, реализира 7 аса, с 3 повече от 34-годишния си съперник, а двамата си размениха по 1 двойна грешка. Карено-Буста, който заема 92-ро място в света, не успя да материализира единствената си възможност за пробив, а Димитров на свой ред записа 3 брейк точки.

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия, съобщава ИА ФОКУС.