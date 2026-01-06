Арестуваха в България член на международната групировка „Розовите пантери“

Член на международната престъпна мрежа „Розовите пантери“ е арестуван в България при мащабна международна операция. 48-годишният сръбски гражданин е издирван с европейска заповед за арест заради дързък въоръжен обир в Гърция, извършен през септември 2025 година, съобщи гръцкото издание "Protothema".

При престъплението, разиграло се в елитния хотелски комплекс Сани на полуостров Халкидики, са откраднати луксозни часовници и бижута на стойност близо 580 000 евро. Паралелно с ареста у нас, в Хърватия е задържан и 46-годишен съучастник на престъпника.

Разследването разкрива, че престъпната група е пребивавала на гръцка територия цели 13 дни преди самия удар. В периода от 20 август до 2 септември 2025 година четирима членове на организацията са проучвали детайлно района. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи и са наемали автомобили с крадени регистрационни номера.

В деня на обира – 2 септември, престъпниците са използвали необичайна тактика, като са се придвижили до обекта не само с автомобили, но и с електрически тротинетки за по-голяма маневреност.

Обирът е извършен посред бял ден. 48-годишният сърбин, задържан сега в България, е нахлул в бижутерията заедно с неустановен до момента съучастник. Двамата са заплашили с оръжие двама служители и за секунди са изпразнили витрините, отнемайки ценности за точно 579 805 евро.

През това време техен 46-годишен колега, подпомаган от жена, е наблюдавал района, представяйки се за клиент. След обира групата е напуснала мястото с изключителна бързина, показвайки висока степен на организация, характерна за „Розовите пантери“.

Гръцките власти посочват, че задържаният в България мъж вече е регистриран в Швейцария за серия кражби с взлом. В момента Европол и службите в няколко европейски държави проверяват дали двамата сърби не са замесени в други подобни въоръжени грабежи през 2024 и 2025 година.

Очаква се българският съд да се произнесе по екстрадицията на заподозрения в Гърция, където той ще бъде изправен пред правосъдието за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и фалшифициране на документи.