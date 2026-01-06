Телевизията на Слави "7/8" е безплатна от днес

Сценаристът и телевизионен водещ Тошко Йорданов, който през последните години влезе и в ролята на депутатът от "Има такъв народ", обяви важна новина за телевизията на Слави Трифонов в ефира на 7/8 ТВ.

От 6 януари телевизията ще бъде напълно безплатна за гледане онлайн, като зрителите ще имат свободен достъп до цялото съдържание без абонамент или такса.

"От утре (6 януари) в 12:00 ч. сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ", заяви Тошко Йорданов.

Той допълни, че е добре зрителите да следят и политическите предавания, за да бъдат информирани за случващото се в страната.