  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +14
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +13
Сандански: +11 / +11
Русе: +6 / +6
Добрич: +10 / +10
Видин: +3 / +3
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +9 / +9

Телевизията на Слави "7/8" е безплатна от днес

  • Сподели в:
  • Viber
Телевизията на Слави "7/8" е безплатна от днес
A A+ A++ A

Сценаристът и телевизионен водещ Тошко Йорданов, който през последните години влезе и в ролята на депутатът от "Има такъв народ", обяви важна новина за телевизията на Слави Трифонов в ефира на 7/8 ТВ.

От 6 януари телевизията ще бъде напълно безплатна за гледане онлайн, като зрителите ще имат свободен достъп до цялото съдържание без абонамент или такса.

"От утре (6 януари) в 12:00 ч. сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ", заяви Тошко Йорданов.

Той допълни, че е добре зрителите да следят и политическите предавания, за да бъдат информирани за случващото се в страната.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите