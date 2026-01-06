  • Instagram
Държавният департамент на САЩ: „Това е нашето полукълбо"

Държавният департамент на САЩ: „Това е нашето полукълбо“

Х/ържавен департамент на САЩ
„Това е Западното полукълбо. Тук живеем ние – и няма да позволим Западното полукълбо да бъде оперативна база за противници, конкуренти и съперници на Съединените щати.“ Това заяви държавният секретар Марко Рубио след акцията на американските военни по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от Каракас.

По-късно акаунтът на Държавния департамент в социалната мрежа X публикува снимка на Доналд Тръмп с надпис: „Това е нашето полукълбо“.

В текста към публикацията на Държавния департамент на САЩ пише: „Това е НАШЕТО полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи нашата сигурност да бъде застрашена“. Притежателното местоимение „НАШЕТО“ е написано с главни букви.

Президентът Доналд Тръмп вече заплаши редица латиноамерикански държави, че ще ги сполети същата съдба като тази на Венецуела и нейния лидер.

