Държавният департамент на САЩ: „Това е нашето полукълбо“
„Това е Западното полукълбо. Тук живеем ние – и няма да позволим Западното полукълбо да бъде оперативна база за противници, конкуренти и съперници на Съединените щати.“ Това заяви държавният секретар Марко Рубио след акцията на американските военни по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от Каракас.
По-късно акаунтът на Държавния департамент в социалната мрежа X публикува снимка на Доналд Тръмп с надпис: „Това е нашето полукълбо“.
В текста към публикацията на Държавния департамент на САЩ пише: „Това е НАШЕТО полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи нашата сигурност да бъде застрашена“. Притежателното местоимение „НАШЕТО“ е написано с главни букви.
Президентът Доналд Тръмп вече заплаши редица латиноамерикански държави, че ще ги сполети същата съдба като тази на Венецуела и нейния лидер.
